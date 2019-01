Trump otočil? Stahování amerických vojáků ze Sýrie ještě potrvá

Trump dnes novinářům během schůze vlády v Bílém domě řekl, že nikdy nedebatovali o zmiňovaných čtyřech měsících, během kterých by se zhruba 2000 amerických vojáků mělo ze Sýrie stáhnout.

Trump v posledních dnech začal podle Reuters ustupovat od myšlenky unáhleného odchodu a zdůraznil, že půjde o pomalou operaci. "Pomalu posíláme naše vojáky zpátky domů k jejich rodinám, zatímco ve stejnou chvíli bojujeme se zbývajícími členy ISIS," napsal americký prezident v pondělí na twitteru. ISIS je starší zkratka pro Islámský stát.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants......