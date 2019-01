Vládní úřady USA téměř na mizině. Spor Trumpa s Kongresem brzy neskončí

Odpolední jednání Senátu, které začalo v 16:00 místního času (22:00 SEČ), bylo po několika minutách odročeno na pátek. Podle Reuters krizová situace pravděpodobně potrvá do ledna.

Na usnášeníschopnosti Kongresu se nyní projevují i vánoční svátky, kdy je řada zákonodárců mimo Washington. Senátoři a jejich kolegové ze Sněmovny reprezentantů ani nebyli do metropole povoláni. Podle AP zákonodárci dostali informaci, že případnou výzvu vrátit se do Kongresu dostanou se 24hodinovým předstihem.

Krizi s financováním federálních úřadů vyvolal Trumpův požadavek na pět miliard dolarů (113 miliard korun), které chce využít na stavbu zdi na jižní americké hranici. Trump chce s pomocí zdi, která byla jeho ústředním předvolebním slibem, zastavit pašeráky zbraní, lidí i drog. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer ale souhlasí jen s 1,6 miliardy dolarů (37 miliard korun).

"To use the shutdown as hostage... Is wrong," Chuck Schumer and Nancy Pelosi speak outside the White House after a meeting with Trump on border security and the government shutdown. https://t.co/dVe7hzPm1E pic.twitter.com/7cbUwSsk7M