Ozbrojme učitele, doporučila speciální komise v USA

Ve středu 14. února 2018 zastřelil bývalý student Nikolas Cruz na střední škole Stoneman Douglas High School ve floridském Parklandu 17 lidí. Střelec byl nakonec zadržen policií a dnes čeká na soud. Po masakru byla ustanovena komise, která měla celou událost vyšetřit. Nyní tato 15ti členná komise vydala předběžnou zprávu v rozsahu 446 stran, která vedle popisu událostí doporučuje i nová opatření, jež by měla střelbám na školách zabránit.

Kontroverzním doporučením, které komise jednomyslně schválila, je navrhované ozbrojení učitelů. Podle deníku The Guardian v dokumentu stojí, že by „učitelům, kteří se dobrovolně přihlásí a podstoupí výcvik, mělo být povoleno nosit ve školách zbraně.“ Opatření by podle jeho zastánců, mezi kterými je i prezident Donald Trump, mělo umožnit učitelům chránit v případě útoku studenty a zaměstnance školy.

Návrh však mnoho lidí kritizuje. „Jako studentka floridské školy jsem šokována, že komise, která byla založena s cílem udělat naše školy bezpečnější, navrhuje ozbrojení učitelů,“ řekla Jualiana Carrasco ze skupiny „Studenti žádají akci“ (SDA), která usiluje o striktnější kontrolu zbraní v USA. „Nechci, aby byli moji učitelé ozbrojeni. V první řade chci, aby naši zvolení lídři prosadili zákony, které znemožní lidem s nebezpečnými úmysly zbraně získat,“ napsala ve vyjádření pro iniciativu „Každé město pro zbraňovou bezpečnost“

Proti návrhu se staví i někteří rodiče, učitelé a další zaměstnanci škol. „Neexistují žádné důkazy, že by ozbrojení učitelů přineslo dětem větší bezpečí,“ podotýká Gay Valimontová z floridské pobočky organizace „Matky žádají akci“ (MDA). Podle ní by situaci pomohla spíše opatření regulující prodej zbraní, jako je třeba povinná kontrola trestního rejstříku kupce při každém prodeji.

Dvě největší americké organizace zastupující vyučující – Americká federace učitelů a Národní vzdělávací asociace, již v minulosti několikrát návrhy na ozbrojení učitelů odmítly. Stejně tak The National Association of School Resource Officers, vůbec největší organizace, která sdružuje ozbrojené složky ve školách, se staví proti. Mnoho amerických škol a kampusů má totiž svoji vlastní policii, která se má o bezpečnost starat.

V březnu 2018 vznikl program „strážců“, který školám umožňuje navázat spolupráci s lokálními bezpečnostními složkami a některým zaměstnancům povoluje podstoupit výcvik a získat zbraň. Nový návrh komise doporučuje tento program rozšířit. „(Program) by měl být rozšířen, aby zahrnoval i učitele … a umožnil jim v kampusu nosit zbraň pro potřebu sebeobrany a ochrany studentů i zaměstnanců školy v případě útoku aktivního střelce.“

Vedle této kontroverzní pasáže doporučuje zpráva zavedení dalších opatření, jako jsou neprůstřelná skla ve školách, povinné tréninky pro krizové situace pro učitelský sbor a instalaci dveří, které se dají zevnitř zabezpečit. Doporučení platí pouze na státní úrovni, a rozhodnutí o jejich přijetí je proto na guvernérovi Floridy a místních zákonodárcích.