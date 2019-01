Šéfem Pentagonu se může stát demokrat Webb, veterán vietnamské války

Trump se chce podle některých zdrojů listu vyhnout jmenování některého z republikánských zastánců tvrdé linie, kteří by nesouhlasili s jeho plánem na snižování americké vojenské přítomnosti ve světě, k čemuž by mu umírněný demokrat Webb poskytl možnost.

Mezi možnými republikánskými kandidáty na ministerský post jsou podle NYT v Bílém domě zmiňováni senátoři Lindsay Graham a Tom Cotton či bývalý senátor Jim Talent.

Webb, který se v roce 2015 neúspěšně ucházel o demokratickou prezidentskou nominaci, kampaň však ukončil brzy po jejím začátku. Tehdy prohlásil, že se mu nelíbí extrémy, do nichž obě americké politické strany zacházejí v posledních letech.

Democrat Jim Webb is being floated as a potential permanent replacement for Defense Secretary James Mattis, The New York Times reports https://t.co/qFJGxmi5Pr pic.twitter.com/9V77qUHvWX