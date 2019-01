V Mexiku brutálně zavraždili dva mladé imigranty z Hondurasu

Vědci do detaily popsali, jak vypadá umírání. Je to poměrně znepokojivé

O případu informoval server VICE news. Ke zločinu došlo v Tijuaně, mexickém městě na severu země, které leží na přímo na hranici se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump považuje „karavanu migrantů“, která sestává asi z 6000 lidí, za „invazi zocelených kriminálníků“, a nařídil proto vyslat na hranici více než 5000 příslušníků armády. Imigranti ze Střední Ameriky teď čekají na mexickém území na zahájení (a výsledek) azylového řízení.

Tři mladíci ve věku 16 až 17 let, kteří patřili k této skupině a pocházeli z Hondurasu, byli nalákáni do léčky. Únosci za ně chtěli nejspíš získat výkupné, které se z nich snažili dostat i pomocí mučení. Když zjistili, že jim rukojmí zisk dostatečně rychle nepřinesou, dva z chlapců zabili. Jednomu se podařilo blíže neupřesněným způsobem uprchnout.

Podle Uriela Gonzaleze, ředitele útulku, kde chlapci po dobu řízení zůstávali, nemohl přeživší mladík po návratu přestat křičet a plakat. „Řekl mi, že zbývající dva zabili. Že je zavraždili přímo před jeho očima.“ Těla obou hochů, se stopami po škrcení a bodnými zraněními, byla nalezena o dva dny později. Podle chlapcovi výpovědi jim únosci kolem krku uvázali drát, kterým je mučili. Jak uvádí server VICE news, sám měl ještě stopy způsobené trýzněním viditelné.

Tijuana má, podobně jako mnoho dalších příhraničních měst v Mexiku, vysokou míru kriminality. V počtu vražd na obyvatele je dokonce na první příčce. V roce 2018 tam bylo zabito přinejmenším 2300 lidí, o rok dříve 2000. Imigranti z dalších latinskoamerických zemích jsou pro organizovaný zločin obzvlášť snadnou kořistí. Vůbec nejzranitelnější jsou zhruba dvě stovky dětí a mladistvých, kteří jsou v karavaně sami, bez jakýchkoliv příbuzných.

„Organizovaný zločin ví, že se nemohou bránit. A že nejspíše nebudou mít znalosti, ani potřebné zdroje, aby unikli z nebezpečných situací,“ myslí si Anna Joseph z Institutu pro ženy a migraci, který se některým z mladistvých migrantů pokoušel pomoci. I podle amerických úřadů jsou osamělí a nezletilí často cílem obchodu s lidmi, sexuálního násilí a dalších zločinů.

Anna Joseph kritizuje americkou vládní agenturu Custom and Border Protection (CBP), že nedovoluje nezletilým a osamělým mladistvým čekat na vyřízení procesu v USA. „Tomu, že tyto děti zemřely se dalo zabránit,“ říká. „Jejich krev je na rukách CBP.“

Migranti, kteří míří do USA, se v Mexiku stávají obětmi organizovaného zločinu dlouhodobě. V prosinci však americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti přijalo novou strategii, podle které musejí všichni, kdo o azyl požádají v Mexiku, čekat do vyřízení procesu na mexické straně hranice. Ten však může trvat i několik let. Ministerstvo se nicméně hájí tím, že žadatelé azylového řízení často zneužívají pouze k tomu, aby se do země dostali, a pak se „ztratí“ v populaci.