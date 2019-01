Pompeo míří na "turné" po Blízkém východu, bude jednat o Chášukdžím

Cestu na Blízký východ zahájí Pompeo 8. ledna v Ammánu a završí ji 15. ledna v Kuvajtu. Tématem jednání v navštívených zemích budou vedle bilaterálních otázek také situace v Sýrii, Íránu, Gaze či společný boj proti terorismu.

V Rijádu bude Pompeo se saúdskoarabskými představiteli hovořit o řešení konfliktu v Jemenu, kde Saúdská Arábie vojensky podpořila mezinárodně uznávanou vládu proti šíitským povstalcům, za kterými stojí Írán. "Ministr také bude chtít znát podrobnosti o vývoji vyšetřování smrti žurnalisty Džamála Chášukdžího," uvedlo americké ministerstvo zahraničí.

