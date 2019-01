Amerika varuje Asada: Pokud použije chemické zbraně, dočká se tvrdé reakce

— Autor: ČTK

Plánované stažení amerických vojsk ze Sýrie neznamená, že syrská vláda může použít chemické zbraně. Pokud by syrský režim chemické zbraně použil, reakce USA by byla tvrdá. Cestou do Izraele to dnes novinářům řekl poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro otázky národní bezpečnosti John Bolton. Informovala o tom agentura Reuters.