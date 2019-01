Další studená válka je na spadnutí? Vidina střetu s Čínou některé Američany láká

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Krátce po teroristických útocích 11. září, nařkla Bushova administrativa režim iráckého diktátora Saddáma Husajna z podílu na pádu „dvojčat“a vyhlásila mu válku. Válku, která byla jen stěží nevyhnutelná, ale Bush, vyzbrojen slovy o zbraních hromadného ničení, si jí přece dokázal prosadit.

Dnes jsou podobnou výzvou třaskavé americko-čínské vztahy. Trump a spol. se v posledních měsících obklopili módními slovy. Vztahy USA a Číny tak prý mohou podstoupit „vědomé odpojení“. Co si pod tím představit? Lester tvrdí, že novou studenou válku. Nikoliv tu opravdovou, ale ekonomickou.

Lester konstatuje, že tenhle názor na vztahy s Čínou už možná ve Washingtonu zakořenil. Američany láká vidina přehledného jednoduchého konfliktu, souboje dobra se zlem, jakým byla studená válka. Mnoho lidí ve Státech tak neustále hledá mocného protivníka, s nímž by se USA utkaly o převahu ve dnešním světě.

Chvíli se zdálo, že pomyslným soupeřem se stane radikální islám. Hrozba ovládnutí světa islamisty se však ukázala jako marginální. Nového rivala tak přinesl ekonomický boom, který z Číny udělal existenční hrozbu. Její obří ekonomika a armáda je pro ty, kteří takový konflikt vyhlíží, dostatečným varováním.

Reminiscencí na studenou válku je i fakt, že Čína je rovněž represivním autoritářským režimem, který vyhledává různá konfliktní místa, ať už reálná (Jihočínské moře) nebo virtuální (hackeři). Někteří Američané se dokonce domnívají, že Čína chce nastolit světový politický a ekonomický řád, který zlikviduje liberalismus.

Ačkoliv by se na obou stranách našli lidé, kteří by případný konflikt přivítali, není podle Lestera o co stát. Velmoci spolu přece nemusí na všem souhlasit, spory může řešit citlivá politika založená na vzájemném porozumění.

Američanům by se rovněž vyplatila menší lekce z historie. Čína si během posledních sta let prožila řadu zahraničních ekonomických útoků, i proto americké sankce nemají očekávaný účinek. Donald Trump od nich přesto nehodlá ustoupit a nabádá své spojence k bojkotu čínských výrobků.

To však může vést ke scénáři, kdy nakonec vzniknou dvě sféry vlivu. V jedné se sdruží Američané se svými spojenci, v druhé pak Čína a její přátelé. V takovou chvíli nebudeme daleko od vypuknutí nové studené války. Jenom diskuze o ní je však nebezpečná, podle Lestera by USA měly cestu k ní co nejrychleji opustit.