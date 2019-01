Záhada akustických útoků na diplomaty vyřešena? Vědci našli viníka, tohle nikdo nečekal

"Hodně se diskutuje o tom, jaké zdravotní poškození tito lidé utrpěli, a zda vůbec bylo způsobeno stejnou příčinou. Já mohou jen říci, že na nahrávce zveřejněné agenturou AP je zvuk cvrčka," řekl minulý týden podle deníku The Guardian jeden z autorů studie Alexander Stubbs z Kalifornské univerzity v Berkeley.

Druhý z vědců, Fernando Montealegre Zapata z univerzity v anglickém městě Lincoln, dodal, že takové zvuky slyšel od místního druhu cvrčka, když vyrůstal v Jižní Americe.

'Sonic attack' on US embassy in Havana could have been crickets, say scientists https://t.co/H8KUVtJlMp