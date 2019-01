Trump se vydá na obhlídku hranice s Mexikem, pronese projev o bezpečnostní krizi

Na twitteru pak Trump ohlásil, že v úterý večer místního času (ve středu 03:00 SEČ) k Američanům promluví o krizi na hranicích s Mexikem. "S potěšením oznamuji, že přednesu projev k národu o humanitární a národně-bezpečnostní krizi na naší jižní hranici," napsal prezident.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.

Zeď, jejíž vybudování bylo jedním z hlavních Trumpových slibů v prezidentské kampani, se od prosince stala důvodem krizového stavu ve financování asi třetiny amerických ministerstev a vládních úřadů. Prezident žádá přes pět miliard dolarů (asi 126 miliard korun) na její stavbu, což demokraté ovládající dolní komoru Kongresu odmítají. Trump se své oponenty pokusil vytrestat tím, že odmítl uvolnit peníze na financování vlády, jejíž část je tak třetí týden bez prostředků.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.