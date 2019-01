Trump telefonoval Macronovi, řešili Sýrii a likvidaci Islámského státu

"Oba činitelé diskutovali o situaci v Sýrii včetně závazku Spojených států a Francie zničit IS a také plánů na rozhodné, promyšlené a koordinované stažení vojáků USA ze Sýrie," uvedl Bílý dům v prohlášení.

V něm tak zdůraznil, že Trump s Macronem se shodli na tom, že případné budoucí použití chemických zbraní nesmí být tolerováno.

K odchodu amerických vojáků, kterých v Sýrii působí asi dva tisíce, Trump neposkytl žádný harmonogram. Jeho oznámení překvapilo řadu vysokých činitelů ve Washingtonu i americké spojence a přispělo k rozhodnutí Jamese Mattise rezignovat na post amerického ministra obrany.

Trump should stop lying about defeating ISIS in #Syria! The only army that defeated ISIS is the Syrian army and it lost thousands of its finest doing so including some of Syria’s best generals! How many US troops were killed by ISIS?!