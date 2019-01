V šestnácti letech zastřelila svého "kunšafta". Nyní dostala milost

Cyntoia Brownová byla v roce 2006 odsouzena na doživotí za vraždu. V šestnácti letech zastřelila muže, který ji zaplatil za poskytnutí sexuálních služeb. Její případ ve Spojených státech přitahoval hodně pozornosti, za omilostnění Brownové se přimlouvaly i známé osobnosti jako třeba zpěvačka Rihanna.

Brownová měla pohnuté dětství. Její matka byla alkoholička, která pila i v době těhotenství. V roce 2004, když jí bylo čtrnáct let, utekla od své adoptivní rodiny a brzy začala žít s násilnickým mužem, který ji psychicky i fyzicky týral a nutil k prostituci. Právě tuto skutečnost část americké společnosti vnímá jako polehčující okolnost.

Jednoho večera ji na ulici vyzvedl Johnny Allen, třiačtyřicetiletý muž, který chtěl využít jejích sexuálních služeb. Dohodli se na ceně 150 dolarů a Cyntoia s ním jela do jeho bytu. Tam Allena zastřelila. Podle policie ho „střelila z krátké vzdálenosti do zadní části hlavy zbraní, kterou si přinesla s cílem (muže) okrást. Brownová naopak tvrdila, že se bála o svůj život. Myslela si, že se Allen natahuje pro svou zbraň.

Skutečností zůstává, že po činu vzala muži dvě zbraně a peníze. Z místa činu potom utekla. Poté, co ji policie zatkla, byla odsouzena na doživotí. Nejvyšší soud Spojených států sice rozhodl, že mladiství nemohou být odsouzeni k doživotním trestům bez možnosti prominutí, soudy v Tennessee se však bránily, že rozsudek počítá s možností propuštění poté, co Brownová stráví za mřížemi 51 let.

Nyní ji byla guvernérem Billem Haslamem udělena milost. Podle agentury Associated Press, která o případu informovala, by měla být na svobodu propuštěna 7. srpna. „Cyntoia Brownová spáchala, podle svých vlastních slov, strašlivý zločin ve věku šestnácti let. Ale odsoudit mladistvého člověka na doživotí (...) je příliš tvrdé, obzvlášť ve světle mimořádného pokroku, který na cestě k lepšímu životu paní Brownová učinila,“ napsal v prohlášení k udělené milosti guvernér Haslam.

Brownová ve vězení studovala, brzy nejspíš dokončí bakalářský studijní program. Její obhájci a podporovatelé krok vítají. „Musíme to vidět jako (krok) ke změně drakonického právního systému který umožňuje umísťovat mladistvé, děti, do vězení pro dospělé, přestože jsou stále dětmi,“ řekl její k výsledku její obhájce Houston Gordon. Starosta Nashvillu, hlavního města Tennessee, rozhodnutí také uvítal a nazval ho „velkým dnem pro sociální spravedlnost a naše město.“ Za rozhodnutí guvernérovi poděkovala i vycházející hvězda demokratické strany Alexandria Ocasio-Cortez.

