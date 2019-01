Stav nouze v USA? Svět čeká na Trumpův projev

Podle washingtonského listu prezident Američanům sdělí, že na hranicích vznikla humanitární a bezpečnostní krize. Vysvětlí naléhavou potřebu hraniční zdi, ale i nutnost větší podpory pohraniční stráže a financování nových technologií ostrahy hranice. Projev prý nebude obsahovat nic zásadně nového, významný bude svou naléhavostí a celostátním dosahem.

....The only reason they do not want to build a Wall is that Walls Work! 99% of our illegal Border crossings will end, crime in our Country will go way down and we will save billions of dollars a year! A properly planned and constructed Wall will pay for itself many times a year!