"Shutdown" úřadů v USA? Viníkem je Trump, soudí těsná většina Američanů

V průzkumu, který se uskutečnil od 1. do 7. ledna a kterého se zúčastnilo 2203 lidí, označilo Trumpa za viníka krize 51 procent respondentů. Na konci prosince takovýto názor mělo 47 procent dotazovaných.

Demokraty jako strůjce patu pak vnímá 32 procent účastníků ankety, na konci prosince to bylo 33 procent. Sedm procent dotazovaných jako přímé viníky vnímá republikány.

Prezidenta v blokádě federálních úřadů kvůli požadavku peněz na výstavbu pohraniční zdi podpořilo 25 procent dotazovaných Američanů, 62 procent s ním naopak nesouhlasí.

Why has @realDonaldTrump #shutdown the government? Over a wall he promised Mexico would pay for. Clearly he didn’t fulfill that promise or we wouldn’t be here. He's also lying about the need for this wall, b/c we've offered him $25 billion for border security & he turned it down. pic.twitter.com/GtSRtEeTf6