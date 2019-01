Elektrické šoky, řezání chodidel. Ve Venezuele brutálně mučili údajné pučisty, tvrdí HRW

Aktivisté informovali o 32 lidech podezřelých z plánování státního převratu, které zadržela venezuelská tajná služba SEBIN nebo vojenská kontrarozvědka DGCIM. Mezi oběťmi jsou důstojníci různých hodností.

Ve snaze získat informace o údajném spiknutí je příslušníci bezpečnostních složek bili, vystavovali elektrických šokům, dusili, řezali jim chodidla žiletkou, odpírali jim stravu nebo neumožňovali chodit na toaletu. Ve snaze dopadnout údajné pachatele zadržovala tajná služba i příbuzné některých podezřelých.

Venezuelan intelligence and security forces have tortured military personnel accused of plotting against the government.



In some cases they are even going after their families when they can’t find the suspect. @hrw



