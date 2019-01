Amerika i Evropa řeší problém. Co se zahraničními bojovníky Islámského státu?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Útok na poslance AfD – Německo se dostává do skutečného chaosu

Podle agentury Associated Press řeší Američané v souvislosti s Donaldem Trumpem ohlášeným stažením jednotek z Sýrie problém, co si počít se stovkami zahraničních bojovníků Islámského státu. Ty nyní zadržují Kurdové ze Syrských demokratických sil (SDF), kteří pokračují v boji proti islamistům v jejich poslední baště na východě země.

Nejmenovaný vysoce postavení úředník sdělil agentuře, že je „vyřešení osudu těchto vězňů důležitou prioritou vlády“. Nenabízí se ale žádné jednoduché řešení. Propustit bojovníky, mezi kterými je mnoho Evropanů i někteří Američané, není možné. Logicky by se mohli připojit ke zbývajícím členům Islámského státu nebo odcestovat jinam.

Podle zprávy OSN ze srpna minulého roku, se v Iráku a Sýrii stále nachází 20 000 až 30 0000 bojovníků organizace. Skupiny, které slíbily věrnost vůdci IS Bagdádímu, se navíc nacházejí i v dalších zemích, jako je Libye, Jemen, Filipíny nebo Indonésie.

„Je to důležitá otázka, protože SDF zadržují stovky bojovníků IS, včetně mnoha evropanů, kteří by se mohli dostat na svobodu, pokud nebude nalezeno uspokojivé řešení,“ myslí si Bobby Chesney, který se zabývá národní bezpečností a právem na Texaské univerzitě.

Právě právní otázka však značně komplikuje vyřešení problému. Evropské státy nejsou příliš ochotné přijímat zpět své občany napojené na Islámský stát. Vedle bezpečnostního rizika, které představují, je totiž jejich trestní stíhání právně složité.

„Jedna věc je, že si jsou vlády jisté účastí daných jednotlivců v této teroristické skupině, něco úplně jiného je ale schopnost prokázat jim spáchané zločiny v trestním stíhání,“ řekl pro AP News Joshua Geltzer, který byl součástí protiteroristického aparátu za Baracka Obamy.

Tomu odpovídá i případ saúdsko-amerického občana podezřelého z členství v IS, který byl zadržen v Iráku. Američané ho zadržovali 13 měsíců, nakonec proti němu však nebylo vzneseno žádné formální obvinění. Proto byl v říjnu minulého roku nakonec propuštěn. Před několika dny přitom SDF oznámili zadržení dalších dvou bojovníků Islámského státu amerického původu.

„Ze zhruba 295 Američanů, o nichž tajné služby vědí, že vycestovali, nebo se pokusili vycestovat do Iráku či Sýrie a přidat se k teroristické organizaci, se to povedlo několika desítkám,“ říká Seamus Hughes z Univerzity George Washingtona, který se věnuje výzkumu Američanů v řadách IS.

Podle oficiálních vyjádření zadržují nyní Kurdové v Sýrii asi 700 zahraničních bojovníků. Nejmenované zdroje z americké administrativy pro AP News přiznaly, že ve Washingtonu zatím neexistuje žádný plán, jak v otázce zadržovaných bojovníků postupovat.

Situaci nepomáhají ani Trumpovy nejasné signály o osudu amerických jednotek v Sýrii. Poté, co 19. prosince 2018 ohlásil jejich okamžité stažení, své rozhodnutí několikrát upravil. Stanice CNN včera přinesla reportáž, ve které americký prezident říká: „Budeme naše jednotky stahovat, nikdy jsem ale neřekl, že to bude tak rychle.“