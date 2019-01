Spor Trumpa s Kongresem děsí miliony chudých Američanů. Přijdou o lístky na jídlo?

Trump požaduje od Kongresu peníze na stavbu zdi, které ale demokraté uvolnit nechtějí. Kvůli sporu nemá třetím týdnem část federálních úřadů finance na svůj provoz, takže statisíce federálních zaměstnanců prozatím nedostává výplaty. Nekončící pat vyvolal pochybnosti o tom, zda dostanou Američané odkázaní na potravinovou pomoc v únoru dávky.

Ministerstvo zemědělství ale nyní oznámilo, že benefit bude distribuován oproti původnímu výplatnímu plánu dokonce ještě dříve.

At the direction of @POTUS, we've announced a plan to fully fund SNAP benefits for February, despite Congress' inability to send the President an appropriations bill that secures our borders. We're doing right and feeding everyone.



Details: https://t.co/xKUPxre6ff