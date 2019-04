V čem se liší Trump? Prezidentův životopisec má jasno

Aktualizováno 10.1.2019, 07:13 — Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

Americký prezident Donald Trump využil svého prvního televizního projevu z Oválné pracovny k tomu, aby pohlédl Američanům do očí a předvedl to, co učinil za necelé dva roky alespoň sedmtisíckrát - lhal, odváděl pozornost a vytáčel se. S tímto obviněním vystoupil v komentáři pro server CNN Michael D'Antonio, publicista a autor životopisné knihy o stávajícím šéfovi Bílého domu.