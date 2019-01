"Je po všem." Trump už nebude odpovídat na Muellerovy otázky, řekl právník Giuliani

"Co se týče nás, je po všem," řekl Giuliani. "Nebyli jsme přesvědčeni, že by měli ještě nějaké neodpovězené otázky," doplnil na adresu Muellerova týmu.

Muellerovo vyšetřování, které trvá od předloňského května, se věnuje několika otázkám. Snaží se zjistit, zda se Moskva vměšovala do voleb a koordinovala své aktivity s Trumpovým štábem, ale i zda se Trump snažil již jako prezident vyšetřování bránit, například odvoláním šéfa FBI Jamese Comeyho. Dotazy, na něž Trump odpovídal v listopadu, se týkaly prvního tématu.

Guiliani prohlásil, že na otázky o možných Trumpových pokusech bránit výkonu spravedlnosti prezident odpovídat nehodlá. "Mohou mu poslat obsílku, jestli chtějí. Ale vědí, že proti tomu můžeme bojovat jako lvi," řekl právník.

