Pastor schvaloval masakr v gay klubu, teď odstoupil. Podváděl manželku s prostitutkami

"Chtěl bych se omluvit. Lhal jsem tolika lidem," řekl Romero. Přiznal se, že za jeho odchodem z baptistického kostela ve Fort Worth v Texasu je jeho zhýralý život.

"Jezdil jsem do Jacksonville, chodil jsem tam do kasina a pil. Byly tam dívky, které se prodávaly, a já jsem svou ženu mnohokrát podvedl. Často jsem pil a holdoval hazardu. Také jsem kouřil trávu," dodal.

Pastor Donnie Romero, of Fort Worth-based anti-LGBT hate group Stedfast Baptist Church, resigned from the church after admitting to “sins,” including hiring prostitutes, gambling and marijuana. Another anti-LGBT pastor quickly replaced him. https://t.co/PsVpdVJofj