Internet se baví starým projevem Trumpa: Radí, jak překonat zeď

Projev, jehož část zveřejněnou na twitterovém účtu The Daily Show zhlédlo již téměř devět milionů lidí, pronesl realitní magnát Trump v květnu 2004.

Hovořil tehdy u příležitosti převzetí čestného doktorátu na jedné z newyorských vysokých škol. Studentům přitom dával řadu rad do života, například aby vše dělali na sto procent, byli disciplinovaní či aby se každý den naučili něco nového.

Jedna rada ale uživatele sociálních sítí v době sporu o výstavbu bariéry na jižní hranici USA obzvlášť zaujala. "Nevzdávejte se. Nedovolte, aby se to stalo. Pokud máte před sebou betonovou zeď, projděte skrz ní, přelezte ji, obejděte ji," řekl před 15 lety nynější prezident USA. "Ale dostaňte se na druhou stranu zdi," dodal.

"A hrome, až Trump dostane svou zeď, raději by měl doufat, že nikdo Mexiku neukáže tohle staré video, které jsme našli," komentoval na twitteru video Noahův satirický pořad The Daily Show.

He may not be the best president, but Trump would CRUSH IT as an immigration weatherman. pic.twitter.com/0iS2ENauDo