V USA našli měsíce pohřešovanou dívku (13), utekla vrahovi svých rodičů

"Jsme šťastní, že se nikdo nepřestal modlit a nikdo to nevzdal, tak jako my," uvedla dívčina teta Jennifer Smithová.

Jayme Clossová zmizela loni 15. října ve městě Barron ve Wisconsinu. V domě, kde žila, nalezla policie její rodiče zavražděné. Případ vyvolal celostátní pátrání po pohřešované, do kterého se zapojily stovky policistů a více než tisícovka dobrovolníků. S postupem času ale intenzita pátrání slábla, ačkoli její blízcí stále věřili, že žije.

WATCH: 13-year old Jayme Closs found alive after missing since October. A #Wisconsin man is now facing murder and kidnapping charges. The young girl said she witnessed him kill her parents. #Closs #news #KIDKnews3 pic.twitter.com/PJOQxFcuBb