Spor o "mexickou zeď" začíná v USA dopadat na státní zaměstnance

"Věděli jsme, že to přijde, ale když se to stalo, byl to stejně šok," řekl televizi CNN William Striffler, pracovník letištní kontroly na letišti Newark u New Yorku. Jeho rodina, očekávající příští týden syna, bude žít s úspor a z příspěvků příbuzných.

"Nechceme se stát politickými pěšáky, kdo za to může, mě nezajímá," popsal Striffler situaci. Jeho kolegové z vedení odborového svazu letištních kontrolorů kvůli krizi zažalovali washingtonskou vládu.

Na nucené dovolené je 380.000 Američanů, 420.000 dalších musí pracovat zatím bez nároku na plat, protože jejich zaměstnání je důležité pro chod státu. Po skončení rozpočtové krize by své peníze měli zpětně dostat. Nestátní firmy, které pracují na kontraktech pro vládu, ovšem s žádnou kompenzací počítat nemohou.

Průměrný státní zaměstnanec má v USA týdenní plat 1480 dolarů (33.000 Kč). Mnozí z nich podle agentury AP žijí od výplaty k výplatě, přestože americká ekonomika prožívá dobré období a nezaměstnanost je mimořádně nízká. Podle státem sponzorovaného výzkumu se v problémech ocitne 40 procent amerických rodin, pokud se objeví naléhavý výdaj 400 dolarů (9000 Kč).

Státní zaměstnanci ruší dovolené, vzdávají se pravidelného spoření, žádají o podpory v nezaměstnanosti a zajímají se o půjčky. Mnozí hledají druhé zaměstnání, žádají o odklad platby nájemného, splátek bankovních půjček a hypoték.

Podle údajů amerického ministerstva práce dnes v USA na pracovním trhu převažuje poptávka nad nabídkou, takže možnost druhého zaměstnání není nereálná. Zaměstnavatelé se ale zdráhají státní zaměstnance přijímat kvůli obavě, že je po vyřešení rozpočtové krize zase okamžitě ztratí.

Na americkém internetu je stále oblíbenější stránka GoFundMe pro organizování pomoci dobrovolných dárců. Vláda opakovaně ujišťuje obyvatele, že navzdory blokování financí zůstávají v platnosti poukázky na jídlo pro chudé.

Několik členů federálního Kongresu se ze solidarity vzdalo poslaneckých a senátorských platů, dokud se finanční tok pro vládní úřady neobnoví. Poslanec Sněmovny reprezentantů Ed Perlmutter z Colorada oznámil, že ve svém volebním obvodu bude zdarma rozdávat snídaně a obědy pro státní zaměstnance, kteří se ocitli bez peněz.