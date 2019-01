Pozor na používání sociálních sítí v Číně, varuje známá kalifornská univerzita své posluchače

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Lidé si uvědomují svoji smrt. Co se děje s vaší myslí, když vás prohlásí za mrtvé?

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

Vedení UC podle televize k varování přiměl osud několika západních občanů zadržených v Číně. V prosinci to byli dva Kanaďané Michael Spavor a Michael Kovrig, kteří prý ohrožovali čínskou národní bezpečnost. "Nedoporučujeme používat tyto messengery v Číně, mohlo by to být využito jako záminka k zatčení, zákazu pobytu nebo vyhoštění," uvedla univerzita.

Kalifornští vysokoškoláci by si měli dát rovněž pozor na využívání komunikačních platforem při cestách do Ruska, uvedla CNN. Byli upozorněni na případ Paula Whelana, občana několika západních států včetně USA, který byl minulý měsíc v Rusku zatčen pro podezření ze špionáže. V obžalovacích spisech se údajně ruská prokuratura odvolává na obsah Whelanovy komunikace v síti WhatsApp.

Varováni byli podle americké televize mimo jiné studenti univerzity v Berkeley, která je součástí systému UC zastřešujícího deset veřejných kalifornských vysokoškolských institucí s téměř 200.000 studenty.

Americké ministerstvo zahraničí vydalo před týdnem varování pro návštěvníky Číny a osoby s dvojím americkým a čínským občanstvím. Čínské úřady, které dvojí občanství neuznávají, si údajně osobují právo zakazovat Američanům opustit Čínu a drží tyto osoby v zemi i několik let. O zákazu opustit Čínu se navíc postižení dozvídají až při odletu na letišti. Drženi bývají bez možnosti kontaktu s americkými úřady.