Prezidentskou USA chce být hinduistka Gabbardová, v minulosti pobouřila demokraty

Sedmatřicetiletá Gabbardová je prvním hinduistickým zákonodárcem zvoleným do Kongresu a také jeho prvním členem narozeným na území Americké Samoy. Do školy chodila ve státech New Hampshire a Iowa. Napsala paměti, které mají vyjít v květnu. V centru její kampaně budou stát "otázky války a míru".

When we stand together, united by our love for each other and for our country, there is no challenge we cannot overcome. Will you join me? #TULSI2020 https://t.co/bymLSiaRkF