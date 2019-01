Saúdskoarabská dívka, která utekla od rodiny, je v Kanadě. Přivítala ji ministryně

Mladou Saúdskou Arabku na letišti v Torontu přivítala osobně kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová. "Tohle je odvážná nová Kanaďanka," řekla reportérům šéfka kanadské diplomacie. Sama Kunúnová s novináři nehovořila.

zdroj: YouTube

Dívka od rodiny uprchla minulou sobotu z Kuvajtu, odkud odletěla do Bangkoku a chtěla se dostat dál do Austrálie. Po příletu do Thajska se zabarikádovala v hotelovém pokoji, aby zabránila své deportaci, a šířila odtamtud prostřednictvím twitteru zprávy o své situaci. Neuposlechla příkazu thajských úřadů, aby odletěla zpět do Kuvajtu, a odmítla se setkat i se svým otcem a s bratrem.

Kunúnová tvrdí, že doma dlouhodobě čelila fyzickému, slovnímu a citovému zneužívání ze strany mužských rodinných příslušníků. Na základě toho jí už status uprchlice přiznala OSN.