Bílý dům chce dobýt Hispánec: Kandidaturu na prezidenta oznámil Julian Castro

"Kandiduji na prezidenta, neboť je čas na nového vůdce, je čas na novou energii a je čas znovu se zasadit o to, aby měli všichni Američané tytéž příležitosti, které jsem dostal já," prohlásil dnes podle agentury AP v San Antoniu 44letý vnuk přistěhovalců, kteří přišli do USA z Mexika.

Here is the moment @JulianCastro announced his presidential run. I started crying...in Spanish.



Este es el momento cuando Julian Castro anunció su campaña para la presidencia y yo comencé a llorar...en español. #Julian2020 pic.twitter.com/blGB8BCqsi