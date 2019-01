Bezosův rozvod bude rychlý jako balíček od Amazonu? U superboháčů to jde snáz, říkají právníci

Čistý majetek současného nejbohatšího muže světa činí podle milionářského indexu Bloombergu 137 miliard dolarů (zhruba tři biliony Kč). Protože se manželé nechali slyšet, že se rozcházejí "jako přátelé", je pravděpodobné, že se z MacKenzie, která se podílela na začátcích Amazonu, stane nejbohatší žena světa, píše Bloomberg.

Very gross...@amazon should be tanking today

Report: Jeff #Bezos’ Erotic Texts To Mistress Revealed After Divorce Announcement https://t.co/WCIYsygFkd via @dailycaller