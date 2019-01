Salvini dostane "dáreček". V Bolívii zadrželi italského extremistru Battistiho

Aktualizováno 11:29 — Autor: ČTK

V Bolívii zadrželi italského levicového extremistu na útěku Cesara Battistiho. Čeká jej vydání do Brazílie a odtud pravděpodobně poputuje do italského vězení, kde by si měl odpykat doživotní trest. Dnes o tom informují brazilská a italská média a světové agentury. Na cestu do Brazílie se už podle italského ministerstva vnitra vydal z Itálie pro zatčeného speciální letoun s italskými policisty a příslušníky tajných služeb na palubě.