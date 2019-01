Popularita letecké dopravy stoupá. Pro planetu je to zhoubné, děsí se vědci

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

V minulém roce letecká doprava globálně přepravila 4,3 miliardy pasažérů, o 38 milionů osob více, než v roce 2017. Podle zpravodajského serveru Vox.com je tento druh dopravy zodpovědný za 2 % emisí skleníkových plynů, které lidstvo vyprodukuje. Každý rok přitom procenta narůstají. Mezinárodní civilní letecká asociace odhaduje, že do roku 2020 stoupne objem oproti roku 2007 o 70 %, do poloviny století pak bude objem emisí CO2 sedminásobně vyšší.

Vědci přitom odhadují, že musíme dnešní stav snížit na polovinu, abychom globální oteplování v tomto století omezili na hodnotu 1,5 stupňů Celsia. Na rozdíl o automobilové dopravy, kde se stále více prosazují technologie, které snižují spotřebu paliva i množství vypouštěných emisí oxidu uhličitého, je v případě leteckého průmyslu tento trend mnohem slabší.

Letadla navíc do atmosféry vypouštějí i další látky, jako jsou oxidy dusíku nebo sulfáty, které mají vliv na oteplování planety. Velká část emisí přitom připadá na start letadla, kdy je nutno vystoupat do dostatečné letové hladiny. Proto i krátké lety vypouštějí značné množství CO2.

Prozatím neexistuje technologicky a zároveň ekonomicky výhodná alternativa, která by mohla klasické motory na letecké palivo nahradit. Existují sice náznaky, že by v budoucnu mohla být využívána elektrická letadla nebo motory poháněné vodíkem, to je však zatím hudba vzdálené budoucnosti.

Výrobci jako Boeing nebo Airbus nicméně přicházejí s návrhy nových modelů křídel, které by mohly snížit spotřebu paliva. Americká armáda zase ve spolupráci s ministerstvem pro energetiku zkoumá možnost využití biopaliv.

Právě americké letecké společnosti jsou podle serveru Vox v porovnání s jinými dopravci většími znečišťovateli. I díky nim jsou ve Spojených státech emise skleníkových plynů na vzestupu. V minulém roce, po několika letech, kdy docházelo k poklesu, narostl jejich objem o 3,4 %. Zjistila to studie americké analytické společnosti Rhodium Group.

Studie také prokázala, že zatímco osobní automobilová doprava v USA v celkových číslech rostla, spotřeba nafty využité motoristy se snižovala. Naopak letecká a nákladní automobilová doprava zvýšila poptávku po naftě a leteckém palivu o 3 %.