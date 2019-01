Vzniká „arabské NATO"? Pompeo na Středním Východě pumpuje! Jen do dalšího tweetu, Miku!

Vystrnadit Írán, porazit Daesh

Ne, válka na Středním Východě ještě neskončila. To, o co nyní usiluje americká administrativa, má ale již svůj název. Chceme-li vyjádřit stručně, o co jde, vystačíme si s binární logikou: vystrnadit u regionu Írán a zničit terorismus Islámského státu (Daesh). Ve svém čtvrtečním projevu na Americké univerzitě v Káhiře přednesl Mike Pompeo vizi, skutečně „přímou a ryzí", věrnou své vlastní představě „bývalého vojáka", jak neopomněl připomenout.

Pompeo chce na místě zahladit stopy, které v mezinárodní veřejnosti vyvolalo Trumpovo oznámení, že se Američané se svými 2 000 vojáky hodlají stáhnout ze Sýrie. Právě před 10 lety v Káhiře vystoupil prezident Barack Obama, který by se pokoušel o „nový začátek" ve vztazích mezi USA a zeměmi Středního Východu. „Nový začátek," zopakoval Pompeo, „bude teď!" jakou povahu bude tento „nový nový začátek" mít, vysvětlil vzápětí.

„Skončila éra americké egoistické politiky," řekl. Američané jsou v regionu, pokud by to snad někomu uniklo, „silou dobra". Stažení amerických jednotek, zopakoval hned poněkolikáté, nepřipadá v úvahu, dokud budou v regionu působit jednotky islámského státu. Stažení ano, ale ne rychle, jak v poslední dnech upřesnil prezident Trump. Jaký přesný kalendář toto „stahování" bude mít, Pompeo raději dvakrát nezopakoval.

Překonejte rivalitu, finančně přispějte!

Je třeba překonat „starou rivalitu" a pustit se do společného boje – proti Íránu, který se stal opět ďáblovým stvořením, jež se až příliš míchá do konfliktů, které dosud Američané měli pod kontrolou. Pompeo tím dal najevo, že si přeje, aby se do procesu regionální integrace pustily všechny země, které mají společného nepřítele. To musí Saudská Arábie dokázat společně se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Egyptem na jedné straně a Katarem na straně druhé. Státní tajemník pro zahraniční politiku ví, co je v americkém zájmu.

Právě v Kataru mají Američané největší vojenskou základnu na Středním Východě.Státy, sdružené v Radě pro spolupráci arabských státu v Zálivu (CCASG), by měly být společně s Egyptem a Jordánskem součástí budoucí Strategické aliance pro Střední Východ (MESA), jakéhosi „arabské NATO". Tato myšlenka, jež není zcela novinkou, se objevuje ve snahách USA nějaké dva roky, a obvykle bývá přisuzována prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho návštěvě v květnu 2017 v Rijádu, během jeho první návštěvy regionu. Na fotografii se summitu, jehož se Trump účastnil, vidíme společně Trumpa s králem Salmánem a prezidentem Sísím, jak vztahují ruce na rozsvícený glóbus jako „příslib lepšího světa".

Snahou Pompea není ale pouze „lepší světů, ale zcela konkrétní zájmy, jež mají ze hry vyloučit Írán, stejně jako snížit vliv, který představuje návrat Ruska a sílící zájem Číny v oblasti. Daleko nejsou samozřejmě ani americké „obchodní zájmy". Trump podobně jako svým evropským partnerům, tentokrát ústy svého tajemníka Pompea, zopakoval, že vznik arabské strategické aliance si bude vyžadovat „sdílení finanční zátěže". Budoucí MESA bude podle diplomatických zdrojů disponovat více než 300 00 vojáků, 5 000 tanky a 1 000 bojových letadel. Rozpočet by měl činit více 100 miliard amerických dolarů.

Vize o spolupráci proti společným nepřátelům zní jistě přehledně. Jedna věc o něčem mluvit, druhá věc je myšlenku uskutečnit: již tento leden se vážně uvažovalo o samotném vyhlášení aliance, její oznámení ale bylo zatím odloženo. Proč? Jedni to přičítají regionální rivalitě, druzí nestabilitě Trumpovy administrativy.

Co se ale stane, až bude zničen islámský stát a Íránu budou usekány ruce, které v regionu natahuje všemi směry? Nic není tak horké, jak se zdá být uvařeno. Bude-li vyhlášena MESA dnes, zítra, nebo pozítří, zatím zkrátka není jisté. Ministr Pompeo se zatím do svých spojenců na Středním Východě snaží napumpovat přesvědčení, že je v tom Američané nenechají.

Možná, až do příštího tweetu nevypočítatelného prezidenta Donalda Trumpa... Pak bude zase všechno jinak, Miku.