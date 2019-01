Bílý dům zkoumal možnosti úderu na Írán

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

Šestého září 2018 šíitské milice ostřelovaly diplomatickou čtvrť v Bagdádu, kde se nachází také americká ambasáda. Podle deníku Guardian dopadly do oblasti tři střely z minometu. O několik dní později zase nedaleko amerického konzulátu v Basře explodovaly rakety neznámý útočníků. Ani při jednom z incidentů nebyl nikdo zraněn a nedošlo ani k velkým škodám na majetku.

Přesto tehdy ministr zahraničí Mike Pompeo Teherán veřejně varoval. „Dali jsme Íránské islámské republice jasně najevo, že použití jejích zástupců k útokům na americké zájmy nám nezabrání v odpovědi vůči primárnímu původce situace,“ citovala jeho vyjádření stanice CNN.

V reakci na incident poslal Bílý dům do Pentagonu žádost, aby byl připraven přehled možných variant úderu na Írán. Deník Wall Street Journal v neděli informoval, že byli úředníci zaskočeni vážností a naléhavostí tohoto požadavku. Americké ministerstvo obrany běžně provádí modelování potenciálních situací a navrhuje pro ně postupy, podle nejmenovaných zdrojů však tentokrát situace vypadala, jako by Bílý dům skutečně chtěl na Teherán zaútočit.

„Rozhodně to s lidmi pěkně otřáslo,“ řekl jeden z bývalých vysoce postavených úředníků deníku. „Lidé byli v šoku. Bylo neuvěřitelné s jakým povýšením o zasažení Íránu přemýšleli.“

Přímý útok americké armády na Írán by pravděpodobně rozpoutal rozsáhlý konflikt. Trumpův národní bezpečnostní poradce John Bolton je znám pro svůj dlouhodobě tvrdý postoj vůči Íránu. V roce 2015 například v komentáři otištěném v deníku New York Times napsal, že by měl být Írán bombardován. Hrozil také, že Teherán „zatraceně zaplatí“, pokud bude ohrožovat Spojené státy nebo jejich spojence.

The Guardian píše, že měl bývalý ministr obrany James Mattis o žádosti Bílého domu „hluboké pochyby“ a věřil, že hrozí rozpoutáním přímého konfliktu. Britský deník zároveň připomíná, že k pravidelným raketovým útokům šíitských milicí na americkou ambasádu, která sídlí v bagdádské „zelené zóně“, docházelo téměř po celé období od invaze v roce 2013.