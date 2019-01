"Shutdown" se obrací proti Trumpovi. Američané viní z rozpočtové krize republikány, ukázal průzkum

Trump na stavbu hraničního plotu žádá od Kongresu 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard Kč), ale demokraté ovládající Sněmovnu reprezentantů odmítají peníze vydat. Na konflikt doplácí 800.000 státních zaměstnanců, jejichž platy Bílý dům blokuje s cílem přinutit demokraty k ústupkům. Žádná ze stran sporu zatím nejeví vůli ke kompromisu.

Watch Sen Jon Tester explain how the #shutdown really happened. Spoiler: Trump asked for $1.6 billion for his wall and they gave him exactly that. “DHS proposes $1.6 billion to support the construction of 65 miles of new border wall system” pic.twitter.com/hoHVJJYBLn