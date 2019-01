Z Hondurasu vyrazila další karavana migrantů, směr USA půjde několik měsíců

Honduraská skupina čítá 600 až 800 lidí, což je výrazně méně než několikatisícové podzimní pochody. V deštivém počasí opustili město San Pedro Sula, neblaze proslulé násilím zločineckých gangů, a vypravili se k hranici s Guatemalou. Přibližně polovina z nich vyrazila pěšky, na 300 lidí, většinou žen s dětmi, vyjelo připravenými minibusy.

Another #MigrantCaravan has just set off from #Honduras in the last few hours. @jeffgernst tells us "It's expected to snowball as it gets closer." https://t.co/GuvbBuNwZc