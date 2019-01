V Americe opět kvete rasismus? Obviněn je republikán z Iowy

— Autor: ČTK

Republikánský kongresman Steve King, dlouholetý zástupce státu Iowa ve Sněmovně reprezentantů, čelí obviněním z rasismu a výzvám k odchodu do politické penze. Příčinou jsou jeho slova pro list The New York Times z minulého týdne, v nichž se podivil, proč jsou výroky "bělošský nacionalismus" a "bělošská nadřazenost" považovány za urážlivé.