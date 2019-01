Pelosiová žádá Trumpa, aby odložil tradiční zprávu o stavu unie

"S ohledem na bezpečnostní obavy navrhuji, abychom společně určili jiné vhodné datum, pokud nebude financování vlády tento týden obnoveno," napsala prezidentovi demokratická poslankyně, která se řadí k nejviditelnějším Trumpovým odpůrcům. Navrhla, aby prezident projev pronesl později, nebo aby ho předložil Kongresu 29. ledna v písemné podobě.

Today, I wrote to @realDonaldTrump recommending that we delay the State of the Union until after government re-opens, as the @SecretService, the lead federal agency for #SOTU security, faces its 26th day without funding. https://t.co/K2oL8WGvqo pic.twitter.com/g3fIlxDbbK