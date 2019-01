Karavana migrantů vpadla do Guatemaly, navzdory zátarasům. Trump hromuje

Poté, co překonali hranici, v čemž se jim marně snažilo zabránit asi 150 policistů, křičeli honduraští migranti radostně "Pryč od JOH". Mínili tím honduraského prezidenta Juana Orlanda Hernándeze.

"Nechceme prezidenta, který ničí naše životy," postěžoval si jeden z uprchlíků, mezi nimiž jsou zejména mladí muži, ale i celé rodiny s malými dětmi. Dodal, že když se Hernández dostal k moci v roce 2014, mnozí doufali v lepší časy. Pak ale ztratili iluze. Hernández byl v roce 2017 znovu zvolen na další období, ač ústava druhý mandát nepřipouští.

Takzvané karavany migrantů ze Střední Ameriky nejsou novým fenoménem, lidé z regionu utíkají před chudobou a násilím už řadu let. Co se týče kriminality, zaujímá Salvador ve světě první místo v počtu vražd na počet obyvatel, Honduras je druhý.

Do popředí médií se karavany migrantů dostaly loni, když proti nim začal ostře vystupovat americký prezident Donald Trump. Ten je označuje za bezpečnostní hrozbu a kvůli tomu poslal na mexicko-americkou hranici několik tisíc vojáků a chce tam postavit zeď. Nejnovější karavana podle Trumpa jen dokazuje potřebu této zdi, na niž mu ale demokratičtí zákonodárci nechtějí schválit peníze z rozpočtu. Trump jim v úterý vzkázal, že "drony na hranici migranty nezastaví, to udělá jen zeď", napsal na twitteru.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!