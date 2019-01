Cinklé volební průzkumy v USA? Trumpův právník Cohen uplácel šéfa agentury

Cohen podle newyorského listu dostal počátkem roku 2017 z osobního Trumpova účtu 50.000 dolarů (1,1 milionu Kč) jako úhradu částky, kterou měl dva roky předtím předat společnosti RedFinch a jejímu šéfovi Johnu Gaugerovi. Mělo údajně jít o odměnu za ovlivnění předvolebních online průzkumů veřejného mínění v Trumpův prospěch.

Gauger tvrdí, že Cohen mu v roce 2015 jako odměnu předal nanejvýš 13.000 dolarů a boxerské rukavice. Zbytek peněz prý nikdy nedostal.

Trumpův právní poradce Rudy Giuliani listu The Wall Street Journal řekl, že to jen dokazuje Cohenovu zlodějskou povahu. "Jedno je jisté - Michael Cohen je naprosto nedůvěryhodný," řekl Giuliani.

