Teror v Bogotě: Výbuch auta s trhavinou má už 21 mrtvých. Neví se, kdo za útokem stojí

"Bohužel, zatím registrujeme 21 mrtvých, včetně muže zodpovědného za čin, a 68 zraněných, kteří byli převezeni do různých zdravotnických zařízení," oznámila policie v prohlášení. Podle místních médií může počet obětí ještě vzrůst. Při útoku zemřela i nejméně jedna cizinka, mladá ekvádorská policista. Další Ekvádorka utrpěla zranění. V akademii bylo v době exploze mimo jiné i 45 kadetů z Panamy, z nichž dva utrpěli zranění.

Podle první policejní verze chtěl muž s vozem, v němž bylo 80 kilogramů trhavin, kolem 9:30 místního času vjet do areálu akademie generála Santandera v Bogotě. Policejní hlídka ho ale zastavila, podle místních médii reagovali na podezřelý nález psi vycvičení na hledání výbušnin. V tom okamžiku se muž s vozem rozjel, přejel dva policisty a narazil do budovy akademie.

BREAKING NEWS: Bomb Truck in Bogotá leaves at least 8 dead and 23 injured when exploiting next to the Police School of Francisco de Paula de Santander. #Bogota. #Colombia pic.twitter.com/cRwhsowJSM