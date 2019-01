Teror v Bogotě: Výbuch auta zabil 20 kadetů, útok spáchal člen povstalců ELN

Útočník byl šestapadesátiletý Kolumbijec José Aldemar Rojas, který se už v 90. letech přidal k ELN a před několika lety při manipulaci s trhavinou přišel o ruku. Ministr popsal, jak se čtvrteční útok stal. Útočník chtěl vjet do areálu vjezdem pro nákladní auta v 9:29 místního času. Hlídka ho ale zaregistrovala a hlásila vysílačkou podezřelé vozidlo. Muž se lekl a s autem plným trhavin se hlídce vyhnul a najel do blízké budovy, v níž byla ložnice kadetek. Podle ministra útočník čin plánoval 10 měsíců.

Botero také zdůraznil, že útočník nebyl členem bývalé povstalecké organizace FARC, s níž minulá vláda v roce 2017 uzavřela mírovou dohodu. Ministr uvedl, že Rojas FARC v minulosti několikrát kontaktoval kvůli spolupráci. "Ale oni ho odmítli, protože vyjednávali o míru s vládou," dodal ministr.

BREAKING NEWS: Bomb Truck in Bogotá leaves at least 8 dead and 23 injured when exploiting next to the Police School of Francisco de Paula de Santander. #Bogota . #Colombia pic.twitter.com/cRwhsowJSM

Policie dnes také oznámila, že dnes v Bogotě zadržela jednoho podezřelého, s nímž byl autor útoku v kontaktu. Ricardo Carvajal bude obviněn z vražd a terorismu.

Už v noci na dnešek kolumbijské úřady oznámily, že při útoku zemřelo 21 lidí, včetně muže zodpovědného za čin, a 68 osob bylo převezeno do různých zdravotnických zařízení. V nemocnicích zůstává devět lidí, řekl dnes novinářům šéf policie. Při útoku zemřela i nejméně jedna cizinka, mladá ekvádorská policistka. Další Ekvádorka utrpěla zranění. V akademii bylo v době exploze mimo jiné i 45 kadetů z Panamy, z nichž dva utrpěli zranění.

Místní média označila útok za nejhorší teroristický čin v Bogotě od roku 2003, kdy explodovala bomba v autě v garážích místního luxusního klubu El Nogal. Zabila 36 lidí a na dvě stovky osob zranila. Čin tehdy spáchali levicoví povstalci z organizace FARC, která v roce 2017 uzavřela mírovou dohodu s vládou a loni složila zbraně. Někteří povstalci ale složit zbraně odmítli a pokračují v ilegální činnosti.

Útok na policejní akademii obyvatele Bogoty šokoval, od míru s FARC byly podobné činy spíše ojedinělé. Stála za nimi poslední povstalecká organizace v zemi ELN či drogové gangy.

Death toll rises to 21 after the #VBIED terrorist attack at the Police academy in #Bogotà carried out by José Aldemar Rojas Rodríguez, 56, allegedly suspect of links with ELN/MRP, the major insurgent network after the peace deal with FARC. @ISPI_Terrorism #terrorism #Colombia pic.twitter.com/OF4SaIVjqJ