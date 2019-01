Honduraská karavana migrantů dorazila do Mexika, úřady slibují uprchlíkům práci

Mexické úřady členy nově příchozí skupiny ve čtvrtek registrovaly a opatřily náramky pro snadnější identifikaci, uvedla agentura Reuters. Těm, kteří splní požadované podmínky, vydají humanitární víza, což jim umožní získat v zemi legálně práci, řekla agentuře ředitelka mexického úřadu pro kontrolu migrace Ana Martínezová.

Zatím však podle ní není jasné, jaká část skupiny se rozhodne v zemi zůstat a kolik přistěhovalců zamíří k severní hranici, kam jim cesta může trvat i více než měsíc.

Levicový mexický prezident Andrés Manuel López Obrador po svém loňském nástupu do funkce přislíbil, že se pokusí řešit problém s tisíci lidmi proudícími do USA humanitární cestou a nabídne části z nich práci. Výměnou za to žádá od Trumpa, aby se jeho země podílela na hospodářském rozvoji regionu.

Karavany migrantů ze Střední Ameriky nejsou novým fenoménem, lidé z regionu utíkají před chudobou a násilím už řadu let. Do centra zájmu médií se dostaly až loni, kdy je Trump začal nazývat ohrožením americké bezpečnosti a vylsal kvůli nim na hranice tisíce vojáků. Kvůli sporu o Trumpův plán na stavbu hraniční bariéry jsou již téměř měsíc zablokovány finance amerických úřadů.

“In 2018 alone, 20,000 illegal aliens with criminal records were apprehended trying to cross the Border, and there was a 122% increase in fentanyl being smuggled between ports of entry. Last month alone, more than 20,000 minors were smuggled into the U.S.” @seanhannity