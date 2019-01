Zázračný systém nebo jen vyhozené peníze? Američané vyzkouší nové rakety

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Oznámení bylo součástí nového amerického přehledu raketové obrany, který slavnostně odhalil prezident Donald Trump. „Náš cíl je prostý,“ řekl při této příležitosti. „Chceme se ujistit, že zvládneme zachytit a zničit jakoukoli raketu vystřelenou proti Spojeným státům, kdekoli a kdykoli.“

Podle magazínu National Interest má v současnosti americká armáda pouze jeden zbraňový systém, který dokáže mezikontinentální balistické rakety (ICBM) zničit. Tedy aspoň teoreticky. V roce 2017 proběhla jediná úspěšná zkouška, při níž byl zničen cvičný terč napodobující svými vlastnostmi skutečnou raketu. Někteří experti však zpochybňují, že jeho parametry odpovídaly realitě.

Nový obranný systém by měl vycházet z dostupných protivzdušných střel SM-3, které vlastní americké námořnictvo. „SM-3 Blk IIA jsou zamýšleny jako součást regionální protiraketové obranné architektury, ale mají také potenciál poskytnout podklad pro ochranu vůči hrozbám, které ICBM pro Ameriku představují,“ stojí v představeném přehledu.

K ostrému nasazení má dojít při testech v roce 2020. Zkoušky jsou součástí programu v hodnotě 230 milionů dolarů. Rakety by měly být schopny zneškodnit hrozbu uprostřed její letové fáze. To je značně obtížné, protože mezikontinentální balistické rakety mohou dosahovat až dvacetinásobku rychlosti zvuku.

Experti varují, že ani údajně úspěšný test z roku 2017 nemusel odpovídat realitě. Laura Gregová, americká odbornice na rakety, zjistila, že cvičný terč byl pravděpodobně výrazně pomalejší, než reálná střela. Severokorejská raketa by podle odhadů dosahovala rychlosti 6,7 kilometrů za sekundu, podle Gregové cvičný cíl letěl maximální rychlostí 5,9 kilometrů za sekundu.

I v případě, že by se test ukázal jako úspěšný, však vědci upozorňují na možná rizika. Hrozí, že by úspěšná zkouška mohla vést k závodům ve zbrojení. Čína i Rusko by se logicky mohly pokusit novou ochranu překonat vlastním vývojem účinnějších zbraní.

Moskva ostatně již nyní vyzkoušela novou hypersonickou raketu Avangard, kterou pravděpodobně nedokáže zachytit žádný dostupný obranný systém na světě. „Je absolutně jasné, že Putinovou strategií je vytvořit jaderný útočný systém, o kterém se ani úplný ignorant nemůže domnívat, že by mohl být zastaven protiraketovou obranou,“ řekl pro National Interest Ted Postol, raketový expert v Massachusettského institutu technologií.