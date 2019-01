FBI v Sýrii. Do země dorazil tým, který má vyšetřit bombový útok

Exilová organizace Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) informovala, že do syrského města Manbidž dorazil tým vyšetřovatelů z FBI. Odvolává se přitom na své místní zdroje. Ve městě budou vyšetřovat bombový útok, při němž ve středu zahynulo 19 lidí, včetně čtyř Američanů.

Sebevraždený útočník se odpálil v restauraci, kterou navštěvují i příslušníci americké armády. Kromě Američanů zabil výbuch také pět místních bojovníků z řad Syrských demokratických sil (SDF), kteří je doprovázeli a 10 civilistů. Očekává se však, že počet obětí může dále narůstat. Několik lidí je po útoku v kritickém stavu.

Bezpečnostní složky SDF údajně v souvislosti s útokem zadržely 7 lidí, kteří byli součástí tajné buňky. Podle informací SOHR se tito zadržení přiznali, že pracovali „pod vedením ozbrojených skupin, které se účastnily operace Štít Eufratu a tureckých tajných služeb.“

Není jasné, zda měli spáchat přímo tento útok, nebo byli zatčeni jen v rámci zvýšených bezpečnostních opatření po incidentu.

Will it surprise you that the #Manbij bomber who was killed by #ISF before he could plant his bombs has more Turkish stamps in his passport than a diplomat? MIT does all to destabilize NE Syria. Pics via @zana_medi pic.twitter.com/Qeoh3Tj3gI