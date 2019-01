"Zbyteční lidé budou muset pracovat." Brazilský ministr vyhlásil válku neziskovkám

"Ministr ukazuje, že má větší zájem útočit na organizace, které chrání životní prostředí, než bojovat proti ničení přírody," komentoval ministrův krok Carlos Rittl, výkonný ředitel nevládní organizace Observatorio del Clima.

Také dalších sedm ekologických organizací uvedlo, že ministr na takové opatření nemá právo. Podle nich mohou být smlouvy pozastaveny jen v případě, že jsou v činnosti organizací shledány nesrovnalosti.

Sallese si do své vlády vybral prezident Jair Bolsonaro, považovaný za ultrapravicového politika, který už loni v předvolební kampani nevládní organizace ostře kritizoval. "Můžou si být jisti, že pokud se dostanu do prezidentského úřadu, na nevládní organizace nebudou peníze. Tihle zbyteční lidé budou muset začít pracovat," řekl loni Bolsonaro.

