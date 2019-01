Zeď nefunguje. Do USA se podhrabalo 376 migrantů

— Autor: ČTK

Do Spojených států se z Mexika pod hraniční zdí podhrabalo 376 žadatelů o azyl, z nichž skoro 200 byli dospívající a děti. Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) poznamenal, že to byla největší skupina migrantů, která se kdy do Spojených států dostala tunelem, uvedla dnes televize ABC News.