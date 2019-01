Tvrzení, že Trump naváděl Cohena ke lhaní, "není přesné"

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

V pátek večer to uvedl úřad zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který zkoumá vazby Trumpovy prezidentské kampaně na Rusko. Podobná vyjádření vydává Muellerův úřad jen zřídka, připomněl internetový server BBC.

Ze sdělení není jasné, které části zprávy BuzzFeedu jsou nepřesné. Zpravodajský server na svém webu uvádí, že Cohen vyšetřovatelům řekl o Trumpově navádění, aby před poslanci pomlčel o plánech na stavbu moskevské Trump Tower.

Zprávu odmítl i sám Trump, když řekl, že jeho bývalý právník vyšetřovatelům lhal, aby "si zkrátil čas ve vězení". Svého někdejšího obhájce již dříve označil za krysu, protože spolupracoval se žalobci. BuzzFeed ale na správnosti zprávy trvá a odvolává se na svědectví dvou právníků zapojených do trestního řízení.

Cohena poslal newyorský soud nepodmíněně na tři roky do vězení za to, že během prezidentské volební kampaně zaplatil za mlčení dvěma ženám, které tvrdily, že měly s Trumpem poměr. Byl také odsouzen ke dvěma měsícům vězení za to, že lhal americkým poslancům při slyšení o realitním záměru Trumpa v Moskvě.