Trump chce získat peníze na zeď výměnou na ochranu uprchlíků

Podle Trumpova návrhu by se rozšířila ochrana migrantů, kteří přijdou ilegálně do Spojených států jako děti, napsala AP. Trump v návrhu údajně také připouští, že by v USA mohli zůstat lidé, kteří mají status dočasně chráněných migrantů. Jde o uprchlíky, kteří odešli ze svých zemí kvůli živelním katastrofám nebo válce do doby, než se situace v jejich vlasti zlepší. Trump přitom ochranu těchto migrantů částečně zrušil, uvádí CNN na svých internetových stránkách.

Prezident avizoval své dnešní vystoupení v pátek poté, co demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Nancy Pelosiová zrušila svou cestu do Afghánistánu. Učinila tak s odůvodněním, že prezident jejím vyzrazením způsobil bezpečnostní riziko. Bílý dům odpovědnost za prozrazení cesty odmítá.

Pelosiová by musela do Afghánistánu letět běžnou komerční linkou, protože let zvláštního letounu prezident ve čtvrtek nepovolil, což zdůvodnil nynější rozpočtovou krizí. Neumožnit cestu kongresové delegace vojenským letounem je přitom ze strany prezidenta velice výjimečný krok.

Financování části ministerstev a vládních agentur se v důsledku sporu Trumpa s demokratickými kongresmany o hraniční zeď zastavilo 22. prosince. Z 800.000 státních zaměstnanců, které rozpočtová krize zasáhla, necelá polovina nechodí do práce a zbytek pracuje zadarmo.

Demokraté nechtějí začlenit prezidentův požadavek peněz na stavbu zdi do zákona o státním rozpočtu a navrhují raději posílit kapacity imigračních soudců. Podle AP se také chystají navrhnout personální i technologické posílení ostrahy hranic. Trump se ale zákon, ve kterém nebude jím požadovaná částka 5,7 miliardy dolarů (asi 128 miliard Kč) určená na výstavbu zdi na jižní hranici USA uvedena, zdráhá schválit.