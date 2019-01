Exploze potrubí v Mexiku má už 85 obětí. Kritice čelí armáda i prezident Obrador

Zatím není jasné, jak přesně se události u městečka Tlahuelilpan v mexickém státě Hidalgo seběhly. Podle místním médií bylo v době exploze na místě asi 700 lidí, kteří se tam seběhli s kanystry. Potrubí bylo zřejmě poškozeno záměrně kvůli krádežím, které jsou v Mexiku už léta běžné.

Obchod s kradenými palivy, které organizované skupiny po léta odčerpávají přímo z potrubí státní ropné společnosti Pemex, je v Mexiku druhou nejvýnosnější ilegální činností po obchodu s drogami.

66 killed and 54 injured in a fire that broke out at a pipeline leaking fuel, #Mexico pic.twitter.com/fZcPM3ip88