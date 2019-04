Hodiny posledního soudu tikají. Přišlo varování před děsivým scénářem

Trump prohlubuje existující problémy

Od loňska se sice zmenšilo bezprostřední nebezpeční obsažené v hrozbách amerického prezidenta Donalda Trumpa "ohněm a hněvem" adresovaným Severní Koreji, ale šéf Bílého domu by si podle prestižního deníku neměl přisvojovat úspěch za pozastavení krize, kterou z velké části sám vyvolal.

Jsou to totiž Trumpovy kroky, co prohlubuje existující problémy nejen na Korejském poloostrově, deklaruje The Guardian. Dodává, že již jako prezidentský kandidát se Trump údajně tázal, proč Spojené státy nemohou použít své jaderné zbraně, a tak by nemělo překvapit, že lehkomyslnost projevuje i v úřadě.

Minulý týden Trumpova administrativa oznámila, že příští měsíc odstoupí od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého dosahu z roku 1987, přičemž prezident zároveň žádá miliardy dolarů na vývoj protiraketové obrany, poukazuje editorial. Zmiňuje varování expertů na kontrolu zbrojení, že takový krok - a především Trumpova rétorika - mohou vyprovokovat závod ve zbrojení a přimět Čínu s Ruskem, které již dnes představují destabilizační faktor, k posílení vlastních kapacit.

"Mezitím Trump oznámil, že se koncem příštího měsíce setká s Kim Čong-unem na druhém summitu. Po singapurské schůzce, kde učinil značné ústupky a téměř nic nezískal, Trump oznámil, že jaderná hrozba Severní Koreje již neexistuje," pokračuje renomovaný server. Podotýká, že nedávná americká vládní zpráva přitom varuje, že tato hrozba je "mimořádná" a kontrast mezi ležérním roztrháním smlouvy o raketách středního dosahu, která po 30 let držela jaderné zbraně mimo Evropu, a Trumpovým postojem ke KLDR je značně vypovídající.

Dosažení podobných dohod a jejich udržování při životě je bolestivá a titěrná práce, která si žádá hluboce netrumpovský přístup, především vytrvalou, strategickou, informovanou diplomacii zaměřenou na pozvolné úspěchy, nikoliv pompézní události a bombastická prohlášení vycházející z rozmarů, vrtochů, doporučení jestřábích poradců a čas od času i ze snahy odvést pozornost od vyšetřování, které v Trumpově okolí vede Robert Mueller, uvádí The Guardian.

Takový postup předpokládá konsistentní přístup vůči oslovovaným protivníkům, nikoliv souběžný románek s Kimem a odstoupení od dohody o íránském jaderném programu, kritizuje editorial. Doplňuje, že úspěch závisí také na těsné spolupráci se spojenci, zatímco Trump loni údajně debatoval o možnosti vystoupení USA z NATO.

Volné ruce pro všechny

Spojené státy příliš nesnažily najít řešení porušování smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého dosahu Ruskem a raději zvolily přístup "volné ruce pro všechny", konstatuje britský deník. Obává se, že pozornost se nyní přesouvá k smlouvě New START, která omezuje počty amerických a ruských jaderných hlavic, ale v roce 2021 vyprší.

Rusko sice navrhuje prodloužení smlouvy o 5 let, avšak Trump to označuje za "špatnou dohodu", poukazuje prestižní server. Připomíná, že pokud by se nepodařilo smlouvu prodloužit, poprvé od roku 1972 nebude existovat žádný právně závazný limit pro největší jaderné arzenály světa.

"Spojenci a části americké vlády občas obcházejí Trumpa, především v diplomatických akcích proti Rusku," pokračuje The Guardian. Zmiňuje i naději některý lidí, že Trumpa lze vmanévrovat do podpory nové smlouvě, pokud bude vylíčena jako vítězství velkého vyjednavače.

I kdyby byl takový postup ve složité otázce odzbrojovacích dohod možný, Trumpa nyní obklopují jestřábi, varuje renomovaný deník. Připomíná, že zatímco ministr obrany James Mattis nedávno rezignoval a Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton je znám pro zanícené odmítání jakéhokoliv omezování amerických kapacit a jeho zástupce Charles Kupperman kdysi dokonce hovořil o možnosti zvítězit v jaderné válce.

"Jaderné zbraně jsou zpět v sedle," cituje editorial loňskou zprávu Nuclear Posture Review. Konstatuje, že nové protiraketová obrana si žádá masivní investice do sporné technologie a zbývají jen dvě naděje: Tou první je možnost, že americký Kongres se zalekne této obří sumy, druhou pak varianta, že zoufalá snaha Evropy udržet nad hladinou dohodu o íránském jaderném programu navzdory rostoucímu tlaku i lobování ve prospěch prodloužení či reorganizaci smlouvy New START se nakonec vyplatí. Američtí spojenci budou muset tak jako tak nasadit veškerou svou důmyslnost a snahu, aby se jim podařil zadržet ručičku na Hodinách posledního soudu, varuje závěrem The Guardian.