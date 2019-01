Hypersonické zbraně děsí Pentagon. Američané chtějí vyvinout účinnou ochranu

Vládní agentura DARPA, která se zabývá vývojem pokročilých zbraňových technologií pro americkou armádu, začala přípravy na projektu Glide Breaker. Tento interceptor by měl být schopný zachytit a zničit nepřátelské hypersonické kluzáky.

Tyto zbraně by měly být do atmosféry vyneseny na těle balistických raket. Následně by se oddělily a extrémně vysokou rychlostí začaly klouzat k zemi. Přitom by mohly nést například jadernou hlavici a v průběh letu by, na rozdíl od balistických raket, mohly snáze manévrovat.

Příkladem takové zbraně nové generace má být třeba ruská Avangard, kterou se pyšnil prezident Vladimír Putin. Je dobré zdůraznit, že zatím vůbec není jisté, zda jsou takové zbraně schopné operačního nasazení. Jejich vývoj je velmi náročný a drahý, v blízké budoucnosti tak pravděpodobně v teoretickém konfliktu nebudou hrát zásadní roli.

V případě úspěšného nasazení by nicméně měly být schopné vyhnout se téměř veškeré dnes dostupné protiraketové obraně. Proto DARPA usiluje o „vyvinutí a vyzkoušení technologie, která je kritická pro opatření interceptoru schopného zasáhnout manévrující hypersonický cíl v horní atmosféře.“ Podle plánu agentury by měla být technologie ozkoušena v roce 2020, tinformuje magazín National Interest.

Zasáhnout hypersonické kluzáky, které jsou někdy také označované jako HGV (Hypersonic Glide Vehicle), bude nicméně nesmírně složité. „Nejzřejmější výzva je pohyblivost HGV, díky níž je velmi obtížné sledovat jejich dráhu a naplánovat sestřelení s využitím dostupných kapacit,“ řekl pro magazín George Nacouzi z RAND Corporation.

„Letová hladina je pro naše současné systémy také velkou výzvou. HGV mohou letět příliš vysoko pro využití endo-atmosferických interpceptorů a příliš nízko, aby byly zachyceny dálkovými radary,“ tvrdí Nacouzi.

Podle Jamese Actona z think tanku Carnegie Endowment for International Peace by hypersonické zbraně mohly být zničeny s využitím některých existujících protiraketových systémů THAAD, má to ale jeden háček. Jejich dosah je značně omezený, neboť jsou určeny k ochraně malého území. Rozšíření na území celých Spojených států by bylo extrémně nákladné.

V rozpočtu pro fiskální rok 2019 DARPA pro projekt Glide Breaker zatím nepožadovala peníze, zmiňovaný termín 2020 se proto zdá značně nereálný. Vzhledem k očekávatelným nákladům je také otázkou, zda se případný vývoj systému vůbec vyplatí.